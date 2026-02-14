謎解きクリエイターの松丸亮吾が13日、自身のXを更新し、都内で開催されたポケモンカードゲーム大会「シティリーグ」で優勝したことを報告した。世界大会への出場権も絡む大会での優勝にネット上では「まじですげぇー！」「松丸くん何でもできるじゃん！」などと驚きの声があがっている。【写真】激レアカードも入手！ポケカ大会優勝で喜ぶ松丸亮吾松丸が参加した大会「シティリーグ」は、街中のカードショップ、ポケモンセン