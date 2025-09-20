ユニリーバの人気ヘアケアブランド「LUX（ラックス）」が、ブランド史上初となる『名探偵コナン』とのコラボレーションを開始します。2025年9月16日(火)から「ラックス スーパーリッチクリスタル シリーズ」を舞台に、謎解きクリエイター松丸亮吾さん率いるRIDDLER監修のオリジナル謎解きが登場。さらに昼夜で表情が変わる交通広告など、ワクワクする仕掛けが満載♡ 豪華コラボ♡