元カリスマホストでタレントの城咲仁が13日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの加島ちかえが第1子女児を出産したことを発表した。 【写真】幸せあふれる3ショット小さな我が子を挟んだパパとママのやさしい顔 「【各関係者、応援してくださる皆様へ出産のご報告】」と題し、「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました女の子です♡お陰様で母子共に健康で、幸せな気分で毎日を過ごしており