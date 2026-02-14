元カリスマホストでタレントの城咲仁が13日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの加島ちかえが第1子女児を出産したことを発表した。



【写真】幸せあふれる3ショット 小さな我が子を挟んだパパとママのやさしい顔

「【各関係者、応援してくださる皆様へ 出産のご報告】」と題し、「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました 女の子です♡ お陰様で母子共に健康で、 幸せな気分で毎日を過ごしております」と、我が子を間に挟んだ愛あふれる3ショットとともに報告。



21年に結婚した城咲と加島。「この幸せな気持ちを何倍にもして 家族と世の中へ恩返しできます様に これからも更に精進して参りますので、 温かく見守っていただけましたら幸いです！」と記し、「これからも"ジンチカファミリー"への 変わらぬ応援を何卒よろしくお願いいたします」と続けた。



加島は「一瞬一瞬が尊くて心配で愛しくて感動でした」と出産を振り返り、今後の仕事に関しては「体調をふくめ 少しの間お休みをいただきますが、 周りに相談させてもらいながら引き続き 続けていきますので、応援していただけましたら 幸いです」とした。また、「この出産は夫なしでは 乗り切ることが出来ませんでした。間違いなく1番大切で愛しい最高のパートナーです」と夫への感謝も記した。



城咲は「妻の妊娠がわかってから自分がいかに まだまだ命の尊厳をわかっていなかったかを 学ぶ日々になりました」と妊娠期間を回顧。「男の人ってまったく妊娠の事をわかっておりません！ でも一緒に楽しみながら頑張るとその後の人生が更に楽しくて更に妻と自分が大好きになれます」と呼びかけた。



フォロワーからは多くの祝福メッセージとともに、「ちかちゃん優しいママの顔 ジンさんパパの顔優しい」「お体を大事に無理なく甘えてください」「心の暖かさが伝わって来ました」「笑顔と幸せがいっぱい溢れますように」などの声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）