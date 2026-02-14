「阪神春季キャンプ」（１３日、宜野座）開幕ローテーション候補である阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が１３日、来日後初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。打者５人に対して計２６球を投じ、安打性は１本。最速１４９キロで空振りを奪うとともに、制球力の高さも示し、開幕カードで対戦する巨人のスコアラーをうならせた。南国の強い日差しが照りつける中、小気味良