2023年のバイアスロン世界選手権に出場したレベッカ・パスラー＝オーベルホフ（ロイター＝共同）【ミラノ共同】ドーピング検査で陽性反応を示し、暫定的な資格停止処分を科されたバイアスロン女子のレベッカ・パスラー（イタリア）がミラノ・コルティナ冬季五輪に出場することが可能になったと13日、ロイター通信が報じた。イタリアの反ドーピング機関がパスラーの不服申し立てを認めた。ホルモン調節の作用があり、乳がんの治