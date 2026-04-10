「これまで、めちゃくちゃ失礼なことを聞いていたかもしれない」。乳がんをテーマに20年以上、カメラを回し続けてきた報道記者の阿久津友紀さん。2019年、そのレンズがまさか自分自身に向けられる日が来るとは想像もしていませんでした。告げられたのは、5％未満という稀な「両側乳がん」。当事者になった瞬間、真っ先に浮かんだのは、かつて取材した患者たちへの「申し訳なさ」。撮る側から撮られる側へ。病床で初めて気づ