私（ノグチスミレ）は夫・カズヤの転勤に伴い、小3の息子・ケントを連れてこの町に引っ越してきました。入居したのはいくつもの棟が並ぶ大規模な団地です。そして私は子ども会の役員決めの場で、まさかの「会長」になってしまいました。経験豊富で頼りがいのあるフジイさんとの2人体制なので、いろいろと教えてもらいながら頑張ることにしたのです。最初に取り組んだのは登校班作成。しかし私は予想外のトラブル処理やクレーム対応