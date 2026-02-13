警察庁が犯罪被害者への支援についての講演会を開き、2007年に闇サイトで集まった男らに娘を拉致され殺害された女性が、支援の重要性を訴えました。磯谷富美子さんは2007年、名古屋市で闇サイトで集まった男3人に一人娘の利恵さんを金目当てで拉致され、殺害されました。磯谷さんは「娘のむごい姿は忘れたいが、事件が起きたことは世間に忘れてほしくない」と胸の内を話しました。また、「遺族になった途端、未知の世界に放り込ま