記者会見するIOCのコベントリー会長＝13日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）のコベントリー会長は13日、ミラノのメインプレスセンターで記者会見し、戦死者の描かれたヘルメットを着用して出場しようとしたスケルトン男子ウクライナ代表のウラジスラフ・ヘラスケビッチを失格としたことに「試合に出てほしかったが、ルールはルールだ」と正当性を強調した。IOCは、このヘルメットで競技