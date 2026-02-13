山形県米沢市の冬の風物詩、「上杉雪灯篭まつり」が2月14日に開幕するのを前に会場では13日、雪灯篭の「プレ点灯」が始まりました。米沢市の冬の風物詩、「上杉雪灯篭まつり」は、高さ約1メートル80センチの雪で作られた灯籠、あわせて約200基が立ち並び会場の上杉神社周辺を温かく照らします。14日の開幕を前に会場では13日午後5時半から灯籠の「プレ点灯」が始まり、ろうそくの幻想的な光に包まれています。今年は大雪とな