「ＡＡＡ」のメンバーで歌手、女優の宇野実彩子（３９）が１３日に自身のＳＮＳを更新。１１日、自身のホームページで同グループからの脱退を発表した西島隆弘への思いをつづった。宇野はインスタグラムを更新し、「５人でまた同じステージに立てる日を、ずっと願ってきました。言葉では言い表せないほど、さまざまな想いがあります。正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります。」と、率直な思いをつづり、「でもそれ以上