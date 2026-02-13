中道改革連合が１３日午後、代表選を行い、小川淳也氏を新代表に選出した。衆院選では選挙前１７２議席から４９議席に激減し、大敗の責任をとって野田佳彦斉藤鉄夫両共同代表が辞任。国会首班指名選挙が迫る中、後任を選ぶ代表選を前日１２日告示、１３日投開票の日程で緊急実施した。いずれも元立憲民主の小川氏と階猛氏が立候補していた。午後１時にはじまった代表選は両氏のスピーチの後、４９人が投票。投票はわずか５