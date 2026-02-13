ヤマハ発動機が後場急伸している。午後１時ごろに発表した２６年１２月期連結業績予想で、売上高２兆７０００億円（前期比６．５％増）、営業利益１８００億円（同４２．４％増）、純利益１０００億円（同６．２倍）を見込み、年間配当予想を前期比１５円増の５０円としたことが好感されている。 主力の二輪車で成長市場での拡販とＡＳＥＡＮでのプレミアム戦略により増収増益を見込むほか、マリン事業で中小型モデルを中心