ヤマハ発動機<7272.T>が後場急伸している。午後１時ごろに発表した２６年１２月期連結業績予想で、売上高２兆７０００億円（前期比６．５％増）、営業利益１８００億円（同４２．４％増）、純利益１０００億円（同６．２倍）を見込み、年間配当予想を前期比１５円増の５０円としたことが好感されている。



主力の二輪車で成長市場での拡販とＡＳＥＡＮでのプレミアム戦略により増収増益を見込むほか、マリン事業で中小型モデルを中心に船外機の出荷が伸長する見通し。また、拡大する生成ＡＩや先端パッケージ向け需要を取り込むことで半導体製造後工程装置などロボティクス事業も増収増益を狙う。更に米国の環境変化を踏まえて前期から取り組んできた全社的なコスト構造改革の成果の顕在化も期待でき収益性の改善を見込む。



なお、２５年１２月期決算は、売上高２兆５３４２億円（前の期比１．６％減）、営業利益１２６３億７３００万円（同３０．４％減）、純利益１６１億９００万円（同８５．１％減）だった。



出所：MINKABU PRESS