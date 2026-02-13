ツーハッチ新作♡アメスリで美胸叶う楽盛りブラトップ登場

インナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』から、2月11日(水)より「《楽盛りブラトップ》ブラモネ アメリカンスリーブリブタンクトップ」がオンラインサイトにて発売開始。トレンド感たっぷりのアメリカンスリーブに“盛れる”機能を掛け合わせた、今注目の一枚です。1枚でヘルシーに、重ね着で旬顔に。美胸とおしゃれを同時に叶える新定番が誕生しました。

アメスリなのにしっかり美胸

アメリカンスリーブはおしゃれだけれど、バスト位置が下がりやすいのが悩み…そんな不安を解消するのが今回のブラモネ。下からバストをすくい上げる独自構造と厚手パッドで、理想のバスト位置をキープします。

自然にボリュームアップしながら、すっきりとしたデコルテラインを演出。カジュアルなのに女性らしい、美胸シルエットが完成します。

サンリオキャラクターズ×Wpc.新作日傘＆雑貨が登場♡

カスタムパッドで理想のフィット

別売りのパッドを組み合わせられる「カスタムパッド」仕様も魅力。体型やコーディネート、シーンに合わせてボリューム調整が可能です。

自分だけの最適なフィット感にカスタマイズできるので、日常使いはもちろん、特別なお出かけスタイルにも活躍します◎。

素材はトレンドのリブデザインを採用。綿混素材のやわらかな肌当たりと快適な着心地を実現し、目の詰まったリブ生地で淡いカラーでも透けにくいのが嬉しいポイントです。

カラー＆商品詳細

《楽盛りブラトップ》ブラモネ アメリカンスリーブリブタンクトップ

価格：2,980円（税込）

使いやすいベーシックカラーを中心に、ブラック、キナリ、サンドベージュの3色展開。1枚でさらりと着ても、シャツやジャケットのインナーとしてもコーディネートを格上げしてくれます♪

サイズ：S,M,L,SG,MG,LG（カラー：ブラック/キナリ/サンドベージュ）

旬シルエットで毎日をもっと自信に

トレンドのアメスリデザインと、美胸を叶える機能性を両立したツーハッチの新作ブラトップ。ラクな着心地なのに、しっかり盛れる安心感は毎日のコーデの強い味方です。

春夏のワードローブに加えて、自信あふれるスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♡