◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ決勝 (大会7日目/現地12日)日本代表から小野光希選手、冨田せな選手、工藤璃星選手、清水さら選手の4人が決勝に臨み、小野選手が銅メダルを獲得しました。決勝は進出者12人が3回ずつ滑り、得点を競います。1回目は小野選手が1080を決めるなど85.00の高得点で2位。工藤璃星選手は1回目、2回目ともにフルメイクし81.75点を記録し3位につけます。そして勝負の