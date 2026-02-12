山形県立博物館の移転先と、新たなスポーツ施設の建設候補地として、山形市にある旧県立中央病院跡地の県民ふれあい広場周辺のエリアを県が検討していることが12日明らかになりました。開館から55年目を迎える県立博物館を巡っては、老朽化などを理由に移転が検討されてきました。12日、移転候補地として明らかになったのはJR山形駅から北に約700メートル離れた旧県立中央病院跡地の県民ふれあい広場を含む山形市桜町