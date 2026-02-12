イーレックスが続伸している。１０日の取引終了後に、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年３月末日及び９月末日時点で３００株以上を保有する株主を対象に、特設サイトでコメやブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、電化製品、選べる体験ギフトなど５０００種類以上の商品と交換できる株主優待ポイントを保有株数に応じて２０００～