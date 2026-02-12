イーレックス<9517.T>が続伸している。１０日の取引終了後に、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年３月末日及び９月末日時点で３００株以上を保有する株主を対象に、特設サイトでコメやブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、電化製品、選べる体験ギフトなど５０００種類以上の商品と交換できる株主優待ポイントを保有株数に応じて２０００～３万５０００ポイント（年４０００～７万ポイント）提供する。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、売上高１２７９億７９００万円（前年同期比１．１％増）、営業利益４６億５５００万円（同４１．９％減）、純利益３７億３６００万円（同１５．４％減）だった。電力の市場価格が前年に比べて低水準で推移した影響はあったものの、高圧販売電力量の増加や燃料の他社への販売の増加などにより売上高は増収となった。ただ、取引先の民事再生手続き開始に伴う損失の計上に加え、糸魚川発電所休止に伴う棚卸資産の引当金損失の取り扱いによる一時的な影響などもあり、減益を余儀なくされた。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１７６１億８１００万円（前期比２．９％増）、営業利益８６億１００万円（同２０．５％増）、純利益３４億１５００万円（同６１．３％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS