職場のたばこ休憩を巡る議論は絶えない。今回は3人の非喫煙者から投稿があった。40代女性（事務・管理）が働く職場では、たばこ休憩が不公平の温床になっているそう。「勝手にタバコ休憩する人がいます。生産性の高い人には特に何も思いませんが、明らかに能力不足の上にさぼり続けて生活残業（をする人もいる）。そして成果物は大してない」仕事の質が伴っていないのに、頻繁に席を外したり終業後にダラダラ居残ったりする姿勢が