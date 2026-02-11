腰とんとん拒否ると【漫画】本編を読む「腰とんとん」が好きな猫もいれば、そうでもない猫もいる。今回紹介する“ヒュノト”は、「腰とんとん」が大･大･大好きな猫であった!!現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこ(@mogutchecho)さんはある日、そんなヒュノトからの要求を拒んでみることにした。果たしてヒュノトはもちこさんに対し、どういった手段に出るのであろうか？■飼い主と猫の攻防戦、主導権を握るのは…腰とんとんを