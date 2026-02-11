【ねこ漫画】「腰とんとん」の沼にハマった猫がかわいすぎるわっ！下僕へ要求する姿すらかわいい【作者に聞く】
「腰とんとん」が好きな猫もいれば、そうでもない猫もいる。今回紹介する“ヒュノト”は、「腰とんとん」が大･大･大好きな猫であった!!現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこ(@mogutchecho)さんはある日、そんなヒュノトからの要求を拒んでみることにした。果たしてヒュノトはもちこさんに対し、どういった手段に出るのであろうか？
■飼い主と猫の攻防戦、主導権を握るのは…
作者のもちこさんによると、今では「腰とんとん」命のヒュノトだが、意外にも人間に一切甘えない、クールな性格の持ち主だったという。「ある日『腰とんとん』を経験したことによって、その気持ちよさにハマったのか、すぐに膝に乗ってくるようになり、甘えん坊の猫に変貌しちゃいました」と、当時を振り返りながら性格の激変ぶりを教えてくれた。そんなヒュノトが特にお気に入りなのが、旦那さんによる「腰とんとん」なんだそう。「旦那はヒュノトに怒られながら『腰とんとん』をしているうちに、コツを掴んだようです。ヒュノトの教育の賜物かもしれません(笑)」と、微笑ましい裏話も語ってくれた。
一方で、もちこさんは今でもヒュノトからダメ出しを受けることがあるのだとか。「腰とんとんをサボったり無視すると耳元で『にゃーっ!!』と怒ってきます(笑)」と、その要求の強さはいまも健在のようだ。
実はヒュノト以外にも、「腰とんとん」が大好きな猫・グリちゃんが登場する。こちらは要求の仕方がなかなかクセ強めで、その独特すぎるアピール方法も描かれている。猫たちそれぞれの個性と愛にあふれたやり取りは、見ているだけで自然と笑顔になるはず。気になった人は、ぜひもちこさんの作品をチェックしてみてほしい。
取材協力：もちこ(@mogutchecho)
