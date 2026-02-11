「ナイキ」が不調である。グローバルの売上では2024年5月期が513億6200万ドルに対して2025年期は、463億900万ドルと約10%近くの大幅な減収となった。主な要因として中国市場での低迷、在庫整理のための値引き販売、中国からの輸入品に対する新たな関税(粗利率に最大−1%)などと説明しているが、それだけだろうか。少なくとも日本市場では「空前のスニーカーブーム」と叫びたくなるほど、スニーカーは身近な存在となっているが一体