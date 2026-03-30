ナイキ『エアマックス95』“赤グラデ”詳細発表オリコンニュース

4月4日に発売予定 NIKEのスニーカー「エアマックス95」の詳細を発表

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • スニーカーセレクトショップのatmos japanが30日までにInstagramを更新
  • 4月4日に発売されるNIKEAIR MAX 95 BIG BUBBLE PREMIUM」の詳細を発表
  • 通称「赤グラデ」と呼ばれるカラーが待望の復刻だと説明した
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