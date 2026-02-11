ボクシングの元ＷＢＡ世界フェザー級王者のニック・ボール（英国）は?モンスター?こと世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）との対戦を諦めていないようだ。ボールは８日に挑戦者ブランドン・フィゲロア（米国）に敗れて王座を失った。井上のフェザー級転向を見据えて、同級のベルト統一をもくろんでいたものの、実力者を相手にプランは崩れ去った。英メディア「ＤＡＺＮ」は「２３勝１分け１敗のスタ