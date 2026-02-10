２月9日沖縄県警は、飲食店で女性2人にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつ容疑で、タレントで実業家の羽賀研二（64・本名・當真美喜男）を逮捕した。2006年の詐欺・恐喝未遂、2019年、2024年には強制執行妨害目的財産損壊等の疑いで逮捕されたが2024年の事件は不起訴となっていた。 〈秘蔵写真〉「二枚目タレントだった！」“希代のワル”羽賀研二が芸能界で光り輝いていたころ 今回４度目の逮捕とあって、世間