“がんに効く”とかたってサプリを販売したとして、健康食品販売会社の社長らが逮捕されました。■「抗がん剤と同等の効果がある」などとうたい…記者（大阪府警西成署、10日正午すぎ）「がんに効くなどとうたってサプリメントを販売していた会社代表の男の身柄が、警察署へと入ります」逮捕されたのは、大阪の健康食品販売会社「メリーマート」の社長・五条俊明容疑者（76）や役員の丹治芳治容疑者（53）ら3人です。五条容疑者ら