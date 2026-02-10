楽天グループは、2025年12月期連結決算（IFRS）で、楽天シンフォニーの事業立ち上げの遅れなどを理由に減損損失約305億円を計上する見込みと発表した。 減損損失は、楽天シンフォニーが手がけるOpen RAN事業とロジスティクス事業の固定資産に関連するもので、合計約305億円を「その他の費用」に計上する予定。内訳はOpen RAN事業で204億9700万円、ロジスティクス事業で100億2400万円。 Open RAN