幼い子どもたちはよく鼻をほじるだけでなく、時には指についた鼻くそをそのまま食べてしまいます。実は鼻くそを食べる行為は人間だけでなくその他の霊長類でも観察されているとのことで、科学系メディアのLive Scienceが「一体なぜ子どもは鼻くそを食べるのか？」という疑問について解説しました。Why do kids eat their boogers? | Live Sciencehttps://www.livescience.com/human-behavior/why-do-kids-eat-their-boogers子ども