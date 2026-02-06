岡山4区で当選橋本岳さん（自民・元） 8日に投開票が行われた衆院選の岡山4区で当選した橋本岳さん（自民・元）が抱負を述べました。 「素直に嬉しくありがたいことだと思っています。街頭に立っている時に手を振っていただいたり励ましをいただいたり、ネットでも応援してくださったり、高市総理も応援に来ていただいたりと、いろんな方々に支えていただいたおかげで再び議席をお預かりすることができました。働かせてく