発売と同時に受注停止となる可能性も!?トヨタのBEV（バッテリーEV：電気自動車）「bZ4X（ビーズィーフォーエックス）」シリーズに、新たなバリエーションモデルが加わります。2025年10月にマイナーチェンジを実施した新型bZ4Xのサイトに、ひっそりと掲載されている「bZ4X Touring（ツーリング）」は、2026年春ごろの発売が予定されているという注目のモデルです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新型ステーションワゴ