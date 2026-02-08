【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 1−1（PK：5−4） 鹿島アントラーズ（2月7日／味の素スタジアム）【映像】ファウル？「接触」の瞬間FC東京のMF高宇洋と鹿島アントラーズのMF知念慶の接触を巡る判定が話題となっている。ボックス内でもつれあった両者に対して、ファンからは様々な反応が寄せられた。2月7日の明治安田J1百年構想リーグ第1節・FC東京vs鹿島は、雪がパラつく状況でキックオフを迎えた。序盤は鹿島が優勢に試