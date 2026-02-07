JRAは、2004年のデビュー以来、JRA通算1106勝を挙げ、重賞48勝、G1で2勝など輝かしい成績を残した藤岡佑介騎手の引退式の実施について発表した。引退式は2月28日（土）に阪神競馬場で行われる。全レース終了後、16時35分頃からウイナーズサークルにて行われる予定。式典の模様はYouTube「JRA公式チャンネル」でライブ配信されるほか、グリーンチャンネル、BSイレブンでも放送される。藤岡佑介、和田竜二ら4名が調教師試験に合