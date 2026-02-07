昨季J１のMVPも思わず見送った。FC東京は２月７日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で、鹿島アントラーズとホームで対戦している。前半の終了間際にFC東京が均衡を破る。44分、ペナルティアーク手前のFKでキッカーを務めたのは遠藤渓太。わずかに空いていたコースを狙う。ゴール右下に鋭く飛んだボールに、鹿島の守護神・早川友基はほぼ動けなかった。 試合を中継する『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開