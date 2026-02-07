MVP早川もほぼ動けず！ 遠藤渓太の圧巻FK弾に反響続々「完璧」「絶妙なコースすぎて凄すぎ」
昨季J１のMVPも思わず見送った。
FC東京は２月７日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で、鹿島アントラーズとホームで対戦している。
前半の終了間際にFC東京が均衡を破る。44分、ペナルティアーク手前のFKでキッカーを務めたのは遠藤渓太。わずかに空いていたコースを狙う。ゴール右下に鋭く飛んだボールに、鹿島の守護神・早川友基はほぼ動けなかった。
試合を中継する『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「すげぇ」「うまっ」「バカいいコースぶち込んでてすごい」「完璧」「絶妙なコースすぎて凄すぎ」といった声があがっている。
FC東京は直後、セットプレーから失点。１−１のタイスコアで試合を折り返した。
【動画】「すげぇ」「うまっ」完璧コースにずどん！ 遠藤渓太の鮮烈FK弾
