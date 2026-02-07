FKで先制弾の遠藤。（C）SOCCER DIGEST

写真拡大

　昨季J１のMVPも思わず見送った。

　FC東京は２月７日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で、鹿島アントラーズとホームで対戦している。

　前半の終了間際にFC東京が均衡を破る。44分、ペナルティアーク手前のFKでキッカーを務めたのは遠藤渓太。わずかに空いていたコースを狙う。ゴール右下に鋭く飛んだボールに、鹿島の守護神・早川友基はほぼ動けなかった。
 
　試合を中継する『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「すげぇ」「うまっ」「バカいいコースぶち込んでてすごい」「完璧」「絶妙なコースすぎて凄すぎ」といった声があがっている。

　FC東京は直後、セットプレーから失点。１−１のタイスコアで試合を折り返した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】「すげぇ」「うまっ」完璧コースにずどん！ 遠藤渓太の鮮烈FK弾

 