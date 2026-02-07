ベルギー１部シントトロイデンのＦＷ後藤啓介（２０）が敵地でのウェステルロー戦（６日＝日本時間７日）で、３―０とリードして迎えた後半３７分にダメ押しゴールを決め、今季９点目をマークし、得点ランキングトップに立った。チームはここまで快進撃を見せ、暫定ながら首位サンジロワーズと勝ち点１差のリーグ２位と、来季欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）３次予選出場権を得られる順位をキープ。もちろん、同１部アンデル