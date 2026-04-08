スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が、アトレチコ・マドリードとのスペイン国王杯決勝（１８日＝日本時間１９日）の先発を危ぶまれている。久保は１月１８日のバルセロナ戦で左太もも裏を負傷し、４日のレバンテ戦でベンチに戻ってきた。この試合では出番がなく、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督は「タケは試合の激しさに戸惑っていたようで、彼にとって適切なタイミングではなかった。医師と