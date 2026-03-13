ドイツ３部のロート・ヴァイス・エッセン（RWエッセン）でプレーする水多海斗に、ステップアップの可能性が浮上している。ドイツのサッカー専門サイト『Liga-Zwei.de』が、２部のハノーファーが同選手に興味を示していると報じた。報道によれば、ハノーファーは新戦力の候補を探るなかで３部リーグにも目を向けており、有力な候補のひとりとして水多の名前が挙がっているという。地元紙『WAZ』の情報として、「６月30日でRWエ