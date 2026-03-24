レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が、戦列復帰へ大きく前進したようだ。23日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。今シーズンもレアル・ソシエダの中心選手として活躍し、ここまで公式戦20試合出場2ゴール3アシストという成績を残している久保は、1月中旬に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷。以降は2カ月以上に渡って戦線を離脱しており、スコットランド代表ならびにイングランド