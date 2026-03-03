ベルギーの名門アンデルレヒトからシント＝トロイデン（STVV）へレンタル中の日本代表FW後藤啓介は、ここまで10ゴール・５アシストをマーク。大ブレイクを果たした。ドイツやイングランドの強豪・名門クラブからの関心が取り沙汰されるなか、注目されているのが今夏の去就だ。ベルギーメディア『voetbal nieuws』は３月２日、「アンデルレヒト、夏の大型補強を計画。リーグのトップストライカー獲得へ」と題した記事を掲載。