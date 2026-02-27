バイエルンDF伊藤洋輝が26日の練習で負傷ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンに所属する日本代表DF伊藤洋輝は、現地時間3月1日に行われるブンデスリーガ第24節ボルシア・ドルトムント戦を前に、負傷による離脱を余儀なくされた。ドイツ紙「Frankfurter Rundschau」が報じている。同紙は「伊藤洋輝とキム・ミンジェは負傷のため、木曜日（26日）の午後のチームトレーニングを離脱せざるを得なかった」と伝えており、守備陣を欠く緊