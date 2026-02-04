ミラノ・コルティナ冬季五輪は６日（日本時間７日未明）、ミラノのサンシーロスタジアムなどイタリア北部の４か所の会場群に分かれて開催された。（デジタル編集部）開会式には「史上最も売れている女性アーティスト」とされる米歌手、マライア・キャリーさんが登場した。マライアさんは代表曲の１つである「ＮｏｔｈｉｎｇＩｓＩｍｐｏｓｓｉｂｌｅ」など２曲を披露。歌い終えると、会場は大歓声に包まれた。マライア