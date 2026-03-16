ミラーの1球を巡って物議■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）ドミニカ共和国代表は15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で米国と対戦し1-2で敗れた。事実上の決勝戦とも言われ、超ハイレベルな攻防が展開されたゲームは、最後の最後に“疑惑の判定”が発生。米国の著名記者も判定に憤慨していた。両チーム無得点で迎えた2回、ジュニオール・カ