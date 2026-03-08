シュワバーの一発が試合の流れを変えた(C)Getty Images特大の一発が試合を動かし、2連勝を飾った。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）優勝候補筆頭に挙げられているアメリカが現地時間3月7日（日本時間8日）、ダイキンパークでイギリスと対戦し、9-1で大会2勝目を手にしている。初回に先制点を奪われていたアメリカは中盤の5回に、カイル・シュワバーの2点本塁打で勝ち越しに成功。これでアメリカが試合の流れをつかみ