元ヤンキースのセルベリ監督が率いるチームは、ケミストリーを深め、上質なチームへと変貌を遂げた(C)Getty Images「イタリア人は自国にこれほど強力な代表チームがあることを突然知った」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での熱戦が連日のように話題となる野球界にあって、“アッズーリ旋風”が起きている。「アッズーリ（イタリア語で青の複数形）」の異名を聞いて、真っ先に思い浮かべるのは過去4度の世界制覇の実