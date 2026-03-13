カーショウをはじめとする投手陣が相次いでチームを離れる米代表(C)Getty Images3月5日の開幕以来、熱戦が続いてきたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、現地時間3月13日から米国内での準々決勝がスタート。いよいよクライマックスに向けた戦いの緊張感も高まっていく。【動画】最後はジャッジが空振り三振…米国がイタリアに敗れた瞬間を見るそうした中で、開幕前から「断トツの優勝候補」とされてきた米国代表に