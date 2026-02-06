2026年にデビュー35周年を迎えるZARDの、3カ月連続WOWOW特集が決定した。大阪、東京で2夜限り開催される35周年記念ライブのうち、デビュー日に当たる2月10日に行なわれる東京国際フォーラム公演の模様を、3月に独占放送・配信。4月には、歴代のミュージックビデオとこれまでに開催された追悼ライブからセレクトした映像集をお送りする。さらに5月は、ゆかりのアーティストや、ZARDを心から愛する著名人の言葉で紡ぐ特別番組をお届