◾️ZARD 35周年記念3カ月連続WOWOW特集

※各番組、放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり

◆ZARD 35周年記念ライブ「What a beautiful memory 〜forever moment〜」

3月20日（金・祝）午後9：00〜

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

2025年から2026年にかけて、さまざまな企画でファンを楽しませてきたZARDデビュー35周年イヤー。そのクライマックスを迎える東阪2夜限定の記念ライブから、デビュー日の2月10日に行なわれる東京国際フォーラム公演の模様を独占放送・配信する。

2007年に逝去したボーカル・坂井泉水の在りし日の歌声と映像が、フルバンドによる生演奏とシンクロし、“今”によみがえるスペシャルライブ。ミリオンヒット連発といった記録上の偉業だけでなく、ZARDの名曲は時代を彩るBGMのように、ファンならずとも多くの人々の記憶に刻まれてきた。記念ライブの開催会場は東阪いずれも、ZARDにとって最初で最後となった2004年の全国ツアー「What a beautiful moment Tour」で坂井が訪れた思い出の場所。今回のライブタイトル通り、美しい思い出が“永遠”となる瞬間を心に刻んでほしい。

収録日：2026年2月10日／収録場所：東京東京国際フォーラム ホールA

◆ZARD LIVE & MUSIC VIDEO HISTORY

4月放送・配信予定

「負けないで」「マイ フレンド」などミリオンヒットを連発し、J-POPの礎を築き上げたZARD。2007年にボーカル・坂井泉水が逝去するまでの活動期間は濃密で、世に送り出した名曲は数知れない。そんなZARDが2026年にデビュー35周年を迎えることを記念し、ミュージックビデオの数々と、これまでの追悼ライブからセレクトした映像をお届けする。2025年2月10日、35周年イヤー企画の第1弾として発売された3枚組ベストアルバム『ZARD Best Request 〜35th Anniversary〜』は、ファンによるリクエスト投票の上位35曲を収録。同作がロングセラーとなったことからも不朽の人気ぶりがうかがえる。時を経ても色あせない名曲の数々と、その歌声同様、儚げな透明感と凛とした芯の強さを兼ね備えた坂井泉水のたたずまいやまなざしに、ぜひ“再会”してほしい。

◆ZARD 35th Anniversary Special Program 〜What a Beautiful Song〜

5月放送・配信予定

坂井泉水の透明感あふれる歌声で奏でられる、キャッチーでドラマチックなメロディーと、彼女が紡ぎ出す瑞々しい歌詞は、各時代で人々の心に寄り添ってきた。J-POPのバイブルともいえるZARDの名曲を、ゆかりのアーティストやZARDを心から愛する著名人の言葉でひも解いていく。坂井泉水が紡ぎ出した歌詞も、改めてじっくりと味わう。出演者は決定次第お知らせ。それぞれに寄り添うZARDの楽曲たちに浸れる瞬間にどうぞご期待ください。