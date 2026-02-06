トヨタ自動車が後場、値を上げている。同社は午後２時００分に決算発表を行い、２６年３月期通期の連結業績予想の上方修正を発表した。営業収益は、従来予想の４９兆円から５０兆円（前期比４．１％増）に、営業利益は３兆４０００億円から３兆８０００億円（同２０．８％減）に見直した。今期の想定為替レートは１ドル＝１５０円（従来１４６円）に修正した。市場には同利益は３兆９０００億円前後への増額を予想する見方